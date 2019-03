В Израиле прекратили продажу билетов на Евровидение из-за махинаций

Израильский телеканал KAN, который является официальным вещателем Евровидения в этом году, попросил агентство по распространению билетов прекратить их продажу, сообщает издание Jerusalem Post. Сообщение появилось после того, как министр общественной безопасности Гилад Эрдан сообщил о возможных махинациях.

KAN сообщил, что продажа билетов приостановлена до дальнейшего распоряжения. В телекомпании уточнили, что были обнаружены попытки незаконного вмешательства в процесс распространения билетов. Оказалось, что места на лучшие места на основное шоу попали к журналистам и спортивным функционерам, хотя должны были быть доступны всем желающим.

В сообщении KAN указывается, что использование шоу в преступных целях «порочит репутацию государства Израиль».

Финал Евровидения пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве. Россию на конкурсе будет представлять Сергей Лазарев во второй раз. В 2016 году на конкурсе он занял третье место с песней You Are the Only One.​