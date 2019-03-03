В Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тыс. человек

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 65,94 0,04 EUR Бирж. 74,88 -0,13 Brent 65,46 -0,98% USD Нал. 66,44 65,70 EUR Нал. 75,70 74,36 USD ЦБ 65,81 -0,08 EUR ЦБ 74,80 -0,16 EUR/USD 1,1364 -0,0012 BTC/USD Бирж. 3 891,10 -22,00 IMOEX 2 478,01 -0,29% RTSI 1 187,35 -0,08% DJIA 26 026,32 0,43% Nasdaq 7 595,35 0,83%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Ford $12 (+38,73%) прогноз Deutsche Bank к 13.12.19 Купить
Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 65,81 (-0,08) Quote, 01 мар, 12:37
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 74,8 (-0,16) Quote, 01 мар, 12:37
Под Челябинском автобус с 47 детьми занесло в кювет Общество, 21:22 В Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тыс. человек Политика, 21:05 В Израиле прекратили продажу билетов на Евровидение из-за махинаций Общество, 21:04 Рентабельность производства и качество: как строитель начал печь пряники РБК и ВТБ, 20:17 Посольство России в Лондоне потребовало извинений у газеты Mail on Sunday Политика, 19:25 Нетаньяху заявил о соглашении с Путиным по иностранным войскам в Сирии Политика, 19:17 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Краснодар». Онлайн Спорт, 19:00 Полиция Крыма прокомментировала задержание в Симферополе священника ПЦУ Общество, 18:50 Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов РБК и «Билайн» Бизнес, 18:39 Болтон назвал проблемой кубинское влияние в Венесуэле Политика, 18:28 Маск поблагодарил по-русски за поздравление со стыковкой Dragon с МКС Технологии и медиа, 18:14 Российский лыжник завоевал серебро в марафоне на чемпионате мира Спорт, 18:09 Под Тверью в ДТП с автобусом пострадали 11 человек Общество, 17:51 Как превратить завод в салон красоты и центр косметологии премиум-класса РБК и ВТБ, 17:40
Политика ,  
0 
В Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тыс. человек

Порядка 6 тыс. человек в Париже вышли на митинг против выдвижения на пятый срок нынешнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики. Акция собрала больше участников, чем манифестация «желтых жилетов» в минувшую субботу, сообщает FranceInfo со ссылкой на данные парижской префектуры.

По данным МВД, в субботу в манифестации движения «желтых жилетов» в Париже приняли участие порядка 4 тыс. человек. Организатором парижской демонстрации стал представитель оппозиционной партии «Джейль Джаид» («Новое поколение») Фаттах Бендали.

Протестующие выступают против решения 81-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Действующий глава государства Абдель Азиз Бутефлика находится у власти с 1999 года.

Бутефлика четыре раза (в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах) избирался на пост главы Алжира. За эти годы ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, обеспечить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

10 февраля Бутефлика официально выдвинул свою кандидатуру на новый, пятый подряд президентский срок. У президента имеются серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году Бутефлика пережил инсульт и провел несколько недель во французском госпитале.

2 марта Al Mayadin и Youm7 со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщили о том, что Абдель Азиз Бутефлика находится в критическом состоянии в больнице Женевы.

Теги: Алжир, акции протеста, Франция
Материалы по теме
Число пострадавших в ходе протестов в Алжире достигло 183 человек
Политика
Число жертв крушения военного самолета в Алжире увеличилось до 257
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter