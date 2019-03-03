В Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тыс. человек

В Париже против президента Алжира вышли на митинг 6 тыс. человек

Порядка 6 тыс. человек в Париже вышли на митинг против выдвижения на пятый срок нынешнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики. Акция собрала больше участников, чем манифестация «желтых жилетов» в минувшую субботу, сообщает FranceInfo со ссылкой на данные парижской префектуры.

По данным МВД, в субботу в манифестации движения «желтых жилетов» в Париже приняли участие порядка 4 тыс. человек. Организатором парижской демонстрации стал представитель оппозиционной партии «Джейль Джаид» («Новое поколение») Фаттах Бендали.

Протестующие выступают против решения 81-летнего президента Алжира Абдель Азиза Бутефлики выдвинуть свою кандидатуру на новый срок. Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля. Действующий глава государства Абдель Азиз Бутефлика находится у власти с 1999 года.

Бутефлика четыре раза (в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах) избирался на пост главы Алжира. За эти годы ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, обеспечить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

10 февраля Бутефлика официально выдвинул свою кандидатуру на новый, пятый подряд президентский срок. У президента имеются серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году Бутефлика пережил инсульт и провел несколько недель во французском госпитале.

2 марта Al Mayadin и Youm7 со ссылкой на источники в медицинских кругах сообщили о том, что Абдель Азиз Бутефлика находится в критическом состоянии в больнице Женевы.