В ДНР опровергли информацию об аресте бывшего министра финансов

Депутат народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Владислав Бриг сообщил РБК, что бывшего министра финансов и сборов Александра Тимофеева не арестовывали. По его словам, ему неизвестно, кто мог распространить такую информацию.

Ранее информацию о задержании Тимофеева опроверг Александр Казаков — бывший советник главы ДНР Александра Захарченко, который погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка. Казаков опубликовал на своей странице во «ВКонтакте» совместную фотографию с Тимофеевым. «Я пока не понимаю, кто, зачем и почему именно сейчас запустил этот фейк. Но выясню», — заявил он изданию «ПолитНавигатор».

О том, что Александра Тимофеева задержали в Ростове-на-Дону и доставили в Москву для проведения следственных действий, написало 1 марта издание DonDay.ru. Причины задержания в публикации не указывались.

Тимофеев был среди 12 человек, которые пострадали при покушении на Захарченко. Власти самопровозглашенной республики назвали произошедший взрыв терактом и обвинили в нем Службу безопасности Украины (СБУ).



