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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью

Судно «Степано», которое перевозило из Астрахани в иранский порт Амиробад около 5 тыс. т зерна, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом сообщается на сайте МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошел в 9:25 по местному времени (8:25 мск) в Икрянинском районе, между населенными пунктами Ниновка и Федоровка.

По данным ведомства, на борту судна находятся 14 членов экипажа, они не пострадали. Сообщается, что у них есть запас еды на десять​ суток.

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Пробоин на судне нет, утечки нефтепродуктов не произошло. Экипаж пытается самостоятельно сняться с мели.

Теги: Астраханская область, Судно, МЧС
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