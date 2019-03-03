Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью

Судно с зерном для Ирана село на мель под Астраханью

Судно «Степано», которое перевозило из Астрахани в иранский порт Амиробад около 5 тыс. т зерна, село на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале (ВКМСК). Об этом сообщается на сайте МЧС по Астраханской области.

Инцидент произошел в 9:25 по местному времени (8:25 мск) в Икрянинском районе, между населенными пунктами Ниновка и Федоровка.

По данным ведомства, на борту судна находятся 14 членов экипажа, они не пострадали. Сообщается, что у них есть запас еды на десять​ суток.

Пробоин на судне нет, утечки нефтепродуктов не произошло. Экипаж пытается самостоятельно сняться с мели.