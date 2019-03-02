В Швеции произошла массовая драка с участием около 90 человек

В Швеции произошла массовая драка с участием около 90 человек

В Швеции в пригороде города Нючепинг произошла массовая драка, в ней приняли участие около 90 человек. Об этом сообщает Aftonbladet со ссылкой на представителя полиции Монику Бергстрем.

По ее словам, на парковке остановился автобус, в котором находились 30 человек. На парковке неожиданно появились еще 60 человек, и между ними и пассажирами автобуса завязалась драка. Бергстрем добавила, что люди бросали друг в друга камнями. В результате пострадали несколько человек, двое были госпитализированы.

В полиции установили, что участвовавшие в драке группы не связаны с какими-либо политическими организациями. Задержанных в результате произошедшего нет.

Летом 2017 года в немецком Магдебурге произошла массовая драка с участием футбольных фанатов и мигрантов. В столкновениях приняли участие около 150 человек. Для усмирения участников драки было привлечено 110 полицейских, 15 из них пострадали.