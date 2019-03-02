В аэропорту Лондона приостановили все полеты из-за инцидента с самолетом

В аэропорту Лондона приостановили все полеты из-за инцидента с самолетом

Все полеты самолетов в аэропорту лондонского аэропорта Станстед приостановили из-за инцидента с самолетом на взлетно-посадочной полосе. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани в Twitter.

Причиной отмены стала проблема с двигателем лайнера, который вынужденно прервал свой полет.

Как сообщает телеканал Sky News, инцидент произошел с самолетом Airbus A320, который направлялся в Вену.

Всех пассажиров благополучно эвакуировали, данных о пострадавших не поступало.