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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
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В аэропорту Лондона приостановили все полеты из-за инцидента с самолетом

Все полеты самолетов в аэропорту лондонского аэропорта Станстед приостановили из-за инцидента с самолетом на взлетно-посадочной полосе. Об этом говорится в заявлении воздушной гавани в Twitter.

Причиной отмены стала проблема с двигателем лайнера, который вынужденно прервал свой полет.

Как сообщает телеканал Sky News, инцидент произошел с самолетом Airbus A320, который направлялся в Вену.

Всех пассажиров благополучно эвакуировали, данных о пострадавших не поступало.
Теги: Лондон, Аэропорт, поломка самолета
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