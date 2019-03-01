В России отзовут более 2,4 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen

В России отзовут более 2,4 тыс. автомобилей Peugeot и Citroen

Автодилер ООО «Пежо Ситроен Рус» отзывает 2466 автомобилей марок Peugeot и Citroen в России из-за проблем с подвеской. Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

Дилер отзовет 1230 автомобилей Peugeot Traveller, Peugeot Expert, Citroen Spacetourer, Citroen Jumpy. Машины были проданы в 2018 году. По данным Росстандарта, резьбовые крепления передней подвески могут быть недостаточно затянуты. Их планируется заменить.

Отзыву также подлежат 1236 автомобилей тех же марок, реализованных с августа 2017 по ноябрь 2018 года. Отмечается, что у передних подвесок этих машин при превышении максимальной массы и при езде по неровным дорогам могут ослабляться шаровые опоры рычагов. Их затянут или заменят.

Агентство добавляет, что дилер оповестит владельцев машин об отзыве по почте или по телефону. Все ремонтные работы будут бесплатными.