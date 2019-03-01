ЮНИСЕФ поставил Украину на первое место по темпам заболеваемости корью

Украина, Филиппины и Бразилия стали странами с наибольшим ростом числа случаев заболевания корью с 2017 по 2018 год. Об этом сообщается на сайте Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).

По данным фонда, в прошлом году на Украине зарегистрировали 35 тыс. случаев заболевания корью. ЮНИСЕФ со ссылкой на данные правительства отмечает, что за первые два месяца 2019 года в стране 24 тыс. человек заразились этим заболеванием. Таким образом Украина заняла первое место среди стран по заболеваемости корью.

При этом на Филиппинах в текущем году зарегистрировали 12,7 тыс. случаев заболевания корью, 203 из которых привели к летальным исходам. В 2018 году корью заболели почти 15,6 тыс. филиппинцев.

Всего в рейтинг ЮНИСЕФ включены десять стран, среди которых Йемен, Венесуэла, Сербия, Мадагаскар, Судан, Таиланд и Франция. По данным фонда, на эти страны приходится 74% увеличения числа заболеваемости корью.