СМИ узнали версию СК о причинах гибели группы Дятлова

Сотрудники Следственного комитета в 2015 году провели ревизию дела о гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова и назвали свою версию происшествия. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заключение, составленное следователями.

Изучением дела о событиях 1959 года, по данным газеты, занимался следователь-криминалист Владимир Соловьев, который привлек к работе почетного работника СК Сергея Шкрябача. Заключение по уголовному делу о гибели группы было составлено им 5 июля 2015 года, пишет издание. При анализе результатов расследования, проведенного в 1959 году, следователи отметили его низкий уровень и халатность при его проведении.

Как установил Следственный комитет на основе материалов дела, подготовка членов группы к участию в зимнем походе была недостаточной, отсутствовали необходимые навыки и снаряжение, а также полноценная карта местности. Изучив анализ данных с метеостанции, криминалисты также пришли к выводу, что установка лагеря на склоне горы была ошибкой. Кроме того, в СК сочли, что туристы сами частично спровоцировали оползень, так как вырыли яму на склоне для установки палатки.

По мнению следователей, все члены группы, тела которых были обнаружены вне палатки, покинули ее из-за снежной лавины. В заключении криминалистов подчеркивается, что «попадание даже в маленькую лавину объемом в несколько кубометров грозит летальным исходом». Следователи добавили, что буран продолжался, и через некоторое время на склоне масса снега «стала критической». Снег сдерживался натяжением палатки, однако потом лагерь пришлось покинуть, из-за быстро усиливавшегося давления снежной массы туристам не удалось сделать это организованно и взять одежду.