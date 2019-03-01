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Boeing $500 (+14,06%) прогноз CFRA к 11.01.20 Купить
ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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СМИ узнали версию СК о причинах гибели группы Дятлова

Сотрудники Следственного комитета в 2015 году провели ревизию дела о гибели туристической группы под руководством Игоря Дятлова и назвали свою версию происшествия. Об этом пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на заключение, составленное следователями.

Изучением дела о событиях 1959 года, по данным газеты, занимался следователь-криминалист Владимир Соловьев, который привлек к работе почетного работника СК Сергея Шкрябача. Заключение по уголовному делу о гибели группы было составлено им 5 июля 2015 года, пишет издание. При анализе результатов расследования, проведенного в 1959 году, следователи отметили его низкий уровень и халатность при его проведении.

Как установил Следственный комитет на основе материалов дела, подготовка членов группы к участию в зимнем походе была недостаточной, отсутствовали необходимые навыки и снаряжение, а также полноценная карта местности. Изучив анализ данных с метеостанции, криминалисты также пришли к выводу, что установка лагеря на склоне горы была ошибкой. Кроме того, в СК сочли, что туристы сами частично спровоцировали оползень, так как вырыли яму на склоне для установки палатки.

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По мнению следователей, все члены группы, тела которых были обнаружены вне палатки, покинули ее из-за снежной лавины. В заключении криминалистов подчеркивается, что «попадание даже в маленькую лавину объемом в несколько кубометров грозит летальным исходом». Следователи добавили, что буран продолжался, и через некоторое время на склоне масса снега «стала критической». Снег сдерживался натяжением палатки, однако потом лагерь пришлось покинуть, из-за быстро усиливавшегося давления снежной массы туристам не удалось сделать это организованно и взять одежду.

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«Обстоятельства гибели туристов не имеют никакой скрытой подоплеки», — говорится в заключении криминалистов.

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Прокуратура объяснила засекреченность дела о гибели группы Дятлова

В начале февраля официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной заявил, что криминальная версия гибели туристов группы Дятлова исключена, все основные версии связаны с погодными условиями. По его словам, всего в деле 75 версий.

Группа из девяти человек под руководством Дятлова отправилась в поход по Северному Уралу в конце января 1959 года. Один из участников из-за болезни сошел с маршрута, все остальные погибли, по оценкам следствия, в ночь на 2 февраля. 

Теги: перевал Дятлова, расследование, Следственный комитет
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