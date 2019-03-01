Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за зиму

За зиму по Крымскому мосту проехали более полумиллиона автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Крымского моста. Больше всего автомобилей проехали по мосту в канун Нового года — почти 226 тыс.

«В наиболее насыщенный сильными штормами период года новая дорога отработала в штатном режиме: она обеспечила бесперебойную связь между берегами», — говорится в сообщении.

За три месяца метеостанции моста зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов — это почти 38 суток. Самым ветреным месяцем стал январь, в этот же месяц выпало больше всего осадков — в два раза больше средней нормы.

Всего на автодорожной части моста установлены семь метеостанций, которые передают данные в службу эксплуатации об изменениях погоды, предупреждают о том, что на поверхности дороги могут образоваться лед или изморозь.