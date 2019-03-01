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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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Более полумиллиона автомобилей проехали по Крымскому мосту за зиму

За зиму по Крымскому мосту проехали более полумиллиона автомобилей. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Крымского моста. Больше всего автомобилей проехали по мосту в канун Нового года — почти 226 тыс.

«В наиболее насыщенный сильными штормами период года новая дорога отработала в штатном режиме: она обеспечила бесперебойную связь между берегами», — говорится в сообщении.

За три месяца метеостанции моста зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов — это почти 38 суток. Самым ветреным месяцем стал январь, в этот же месяц выпало больше всего осадков — в два раза больше средней нормы.

Всего на автодорожной части моста установлены семь метеостанций, которые передают данные в службу эксплуатации об изменениях погоды, предупреждают о том, что на поверхности дороги могут образоваться лед или изморозь.

Фотогалерея 
Открытие автомобильного движения по Крымскому мосту. Фоторепортаж

Мост был спроектирован с учетом непростой погодной обстановки в проливе. «На этапе разработки проекта был проведен анализ многолетних сводок погоды, изучены все максимумы за минувшие десятилетия, а также ледовая обстановка. С учетом этого создавался конструктив с повышенным запасом прочности», — подчеркивается в сообщении информцентра Крымского моста.

Регулярное движение по автомобильной трассе через Крымский мост для легковых машин было открыто 16 мая 2018 года. На открытии моста присутствовал президент России Владимир Путин, который проехал по мосту за рулем «КамАЗа» во главе ​колонны грузовых автомобилей, которые использовались при строительстве моста.

Теги: Крымский мост, зима, автомобили
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