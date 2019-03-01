В центре Петербурга 13 домов остались без тепла из-за прорыва трубы

В центре Петербурга 13 домов остались без тепла из-за прорыва трубы

В центре Санкт-Петербурга 13 зданий остались в мороз без отопления из-за прорыва теплотрассы на Караванной улице. Об этом сообщает пресс-служба «Теплосетей Санкт-Петербурга».

В компании уточнили, что сообщение об аварии поступило в 03:40 мск. Прорыв трубопровода произошел по адресу: Караванная ул., д.1.​

В «Теплосетях» отметили, что из-за аварии движение по этой улице в целях безопасности частично ограничено. «Планируемое время устранения нарушения — 17:00», — отметили в компании.

Как отмечает ТАСС, дом по указанному адресу был построен в 1880–1882 годах. В здании расположен бизнес-центр «На Караванной». Агентство, ссылаясь на пресс-службу «Теплосетей Санкт-Петербурга», сообщило, что в случае повреждения какого-либо имущества ущерб владельцам будет возмещен.