ExxonMobil обнаружила на Кипре новое месторождение природного газа

Американская ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра, говорится в сообщении компании.

Месторождение расположено в 10-м блоке на шельфе Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1. По предварительным данным, запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд кубометров, сообщает компания.

Площадь 10-го блока — примерно 2,6 тыс. кв. км. Glaucus-1 — вторая скважина, пробуренная на блоке. В первой скважине Delphyne-1 не было найдено месторождений природного газа.

ExxonMobil — оператор работ, компания владеет 60-процентной долей на блоке. Остальные 40% принадлежат катарской государственной компании Qatar Petroleum.

В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила на 12-м блоке кипрского шельфа месторождение «Афродита». Осенью 2013 года запасы природного газа на нем оценили в 116 млрд кубометров.