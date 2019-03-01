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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
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ExxonMobil обнаружила на Кипре новое месторождение природного газа

Американская ExxonMobil обнаружила месторождение природного газа к юго-западу от Кипра, говорится в сообщении компании.

Месторождение расположено в 10-м блоке на шельфе Кипра, его обнаружили во время бурения скважины Glaucus-1. По предварительным данным, запасы природного газа приблизительно составляют от 142 до 227 млрд кубометров, сообщает компания.

Площадь 10-го блока — примерно 2,6 тыс. кв. км. Glaucus-1 — вторая скважина, пробуренная на блоке. В первой скважине Delphyne-1 не было найдено месторождений природного газа.

ExxonMobil — оператор работ, компания владеет 60-процентной долей на блоке. Остальные 40% принадлежат катарской государственной компании Qatar Petroleum.

В 2011 году американская компания Noble Energy обнаружила на 12-м блоке кипрского шельфа месторождение «Афродита». Осенью 2013 года запасы природного газа на нем оценили в 116 млрд кубометров.

Теги: ExxonMobil, Кипр, месторождение газа
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