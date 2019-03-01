Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает «РИА Новости».

«Судовладелец прислал четыре сотрудника. Они на катере были доставлены на горящий пароход. Осмотрели его и убедились, что есть возможность перекрыть доступ газа, после чего перекрыли вентиль», — сообщили в ведомстве.

На втором судне — «Маэстро» — зафиксировали еще один очаг пожара, добавили в Росморречфлоте. Обследовать танкер будут представители судовладельца.

Следовавшие под флагом Танзании танкеры загорелись недалеко от Керченского пролива, когда находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт. На двух судах находились 32 человека, все они — граждане Турции и Индии. В результате погибли не менее 10 человек, еще 10 моряков числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек, операцию в районе горящих танкеров завершили 26 января.