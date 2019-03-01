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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Общество ,  
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Пожар на одном из горящих в Черном море танкеров потушен

Пожар на танкере «Канди», который загорелся в Черном море 21 января, полностью потушен. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота, передает «РИА Новости».

«Судовладелец прислал четыре сотрудника. Они на катере были доставлены на горящий пароход. Осмотрели его и убедились, что есть возможность перекрыть доступ газа, после чего перекрыли вентиль», — сообщили в ведомстве.

На втором судне — «Маэстро» — зафиксировали еще один очаг пожара, добавили в Росморречфлоте. Обследовать танкер будут представители судовладельца.

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Следовавшие под флагом Танзании танкеры загорелись недалеко от Керченского пролива, когда находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт. На двух судах находились 32 человека, все они — граждане Турции и Индии. В результате погибли не менее 10 человек, еще 10 моряков числятся пропавшими без вести. Спасти удалось 12 человек, операцию в районе горящих танкеров завершили 26 января.

Как сообщил Следственный комитет, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности. По факту произошедшего возбуждено дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Теги: танкер, пожар, Черное море
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