Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан

Лиза Шеридан (Фото: Birdie Thompson / AdMedia / Global Look Press)

Актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан скончалась на 45-м году жизни. Об этом сообщает издание People со ссылкой на менеджера актрисы Митча Клема.

«Она скончалась в понедельник утром, дома, в своей квартире в Новом Орлеане. Мы ждем отчета о причине смерти», — заявил он.

Клем также опроверг информацию, что актриса покончила жизнь самоубийством. Семья Шеридан подтвердила его слова.

Лиза Шеридан снялась в более 40 проектах, в том числе таких сериалах, как «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Нашествие», «Менталист» и «Морская полиция: Спецотдел».