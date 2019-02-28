Общество , 16:19
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Умерла актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан
Лиза Шеридан
Актриса сериалов «Нашествие» и «Менталист» Лиза Шеридан скончалась на 45-м году жизни. Об этом сообщает издание People со ссылкой на менеджера актрисы Митча Клема.
«Она скончалась в понедельник утром, дома, в своей квартире в Новом Орлеане. Мы ждем отчета о причине смерти», — заявил он.
Клем также опроверг информацию, что актриса покончила жизнь самоубийством. Семья Шеридан подтвердила его слова.
Лиза Шеридан снялась в более 40 проектах, в том числе таких сериалах, как «CSI: Место преступления Нью-Йорк», «Нашествие», «Менталист» и «Морская полиция: Спецотдел».