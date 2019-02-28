В Белоруссии задержали разыскиваемого Интерполом вора в законе из России

В Белоруссии задержали разыскиваемого Интерполом вора в законе из России

В Белоруссии полиция задержала разыскиваемого Францией по линии Интерпола вора в законе. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Согласно сообщению, полицейские провели задержание в Национальном аэропорту Минск. Задержанным оказался российский гражданин Бадри Аданая, известный в криминальных кругах как Тамаз Новороссийский.

Аданая разыскивался французскими правоохранителями за совершение преступлений в составе организованной группы. Отмечается, что во Франции его заочно приговорили к десяти годам тюремного заключения.

По данным полиции, 58-летний вор в законе контролировал назначение на должности местных госслужащих во Франции, которые координировали деятельность воров на западе страны. К нему также поступали общие денежные средства воров, полученные от совершения имущественных преступлений.