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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Вылетевший из Уфы в Москву самолет вернулся из-за отказа двигателя

Самолет авиакомпании Utair В-737-500, выполнявший рейс UT-364 Уфа–Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за технической неисправности. Об этом «РИА Новости» сообщили в уфимском аэропорту.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта, экипаж самолета сообщил о технической неполадке в 08:18 по местному времени (06:18 мск). В 08:37 (06:37 мск) борт благополучно приземлился в аэропорту вылета.

На борту находились 123 пассажира. В результате инцидента никто не пострадал.

Заместитель прокурора уфимской транспортной прокуратуры Александр Морозов заявил агентству, что после взлета экипаж обнаружил, что отключился левый двигатель. «Командир принял решение вернуться на аэродром вылета и благополучно произвел посадку на одном двигателе», — пояснил он.

Уфимская транспортная прокуратура проводит проверку.

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«В 10:00 [08:00 мск] пассажиры на резервном судне авиакомпании Utair вылетели в Москву», — заявили «РИА Новости» в аэропорту Уфы.
 

Теги: Москва, Самолет, неисправность, возвращение, Аэропорт Уфа
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