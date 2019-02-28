Канадский премьер отказался уйти в отставку на фоне обвинений оппозиции

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо не намерен уходить в отставку по призыву оппозиции, которая обвиняет его канцелярию в давлении на бывшего генерального прокурора и министра юстиции страны Джоди Уилсон-Рейбоулд. Об этом премьер заявил на встрече с журналистами в Монреале, сообщает телеканал Global News.

В ответ на просьбу прокомментировать требование оппозиции Трюдо заявил, что у канадцев будет возможность на парламентских выборах в октябре сделать выбор, кто будет премьер-министром страны и какая партия будет формировать правительство.

Кроме того, премьер не согласился с выводами Уилсон-Рейбоулд о том, что его канцелярия якобы оказывала на нее давление.

«Я решительно утверждаю, как делал это с самого начала, что я и мои сотрудники всегда действовали надлежащим образом и профессионально. Я абсолютно не согласен с выводами, которые сделала бывший генеральный прокурор. Я хочу, чтобы это было абсолютно понятно: решение по SNC Lavalin принималось госпожой Уилсон-Рейбоулд и только ею одной», — сказал канадский премьер.

Как сообщает телеканал CBC, в среду Уилсон-Рейбоулд рассказала членам юридического комитета нижней палаты канадского парламента об оказываемом давлении на нее со стороны канцелярии Трюдо в рамках дела о мошенничестве в инженерно-строительной компании SNC Lavalin.

Бывший генпрокурор страны отметила, что 11 сотрудников правительства, в том числе работающих в канцелярии Трюдо, настаивали на том, чтобы она оказала давление на федеральных прокуроров с тем, чтобы уголовное дело в отношении SNC Lavalin было прекращено. Чиновница пояснила, что с этими людьми у нее были личные беседы. Помимо прочего, Уилсон-Рейбоулд общалась с ними по телефону, получала от них электронные письма и sms-сообщения. Она отметила, что в некоторых письмах содержались «скрытые угрозы».

В начале февраля газета The Globe and Mail со ссылкой на анонимные источники сообщала о давлении на Уилсон-Рейбоулд со стороны канцелярии премьера.

12 февраля на фоне скандала вокруг SNC Lavalin Уилсон-Рейбоулд ушла в отставку по собственному желанию. На тот момент она занимала в правительстве должность министра по делам ветеранов и была помощником министра национальной обороны. Позже Трюдо извинился перед Уилсон-Рейбоулд за то, что вовремя не вмешался в ситуацию, повлекшую ее отставку.

18 февраля ушел в отставку главный политический советник Трюдо Джеральд Баттс. В сообщении для прессы сообщалось, что ни Баттс, ни кто-либо другой из канцелярии правительства Канады не оказывал давления на бывшего генпрокурора.​