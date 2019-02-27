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В Краснодаре осудили спровоцировавшую мужа на убийство женщину

Суд в Краснодаре приговорил к 10 годам колонии женщину за подстрекательство супруга совершить убийство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

«Суд приговорил Наталью Бакшееву к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима и к полутора годам ограничения свободы», — сказал сотрудник прокуратуры.

Осенью 2017 года в Краснодаре по подозрению в убийстве задержали и арестовали супругов Бакшеевых. На территории общежития военного училища, где проживала пара, обнаружили расчлененное тело женщины. По данным следствия, 8 сентября 2017 года обвиняемая, ее муж и жертва, с которой супруги познакомились  в тот же день, находились на заброшенной территории в районе улиц Гастелло и Дзержинского в Краснодаре, где пили спиртные напитки. Между женщинами возник конфликт, в ходе которого Бакшеева потребовала от мужчины убить соперницу. Бакшеев нанес женщине два удара ножом в грудь, а затем расчленил тело.

Бакшеева была признана виновной и не заслуживающей снисхождения. Экспертиза признала злоумышленницу вменяемой. Ее муж ждет суда в больнице. У него выявлен туберкулез в открытой форме и он не может находиться в СИЗО, уточняет «РИА Новости».

Теги: Краснодар, убийство, женщина
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