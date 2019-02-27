Колокольцев предложил уволить главу управления МВД по Ивановской области

Глава МВД Владимир Колокольцев на коллегии ведомства предложил отправить в отставку начальника УМВД по Ивановской области Андрея Лузина. Об этом говорится на сайте министерства.

Согласно заявлению официального представителя ведомства Ирины Волк, которое приводится в публикации, в январе в управлении МВД по Ивановской области прошла целевая проверка. Она показала наличие «системных недостатков» в организации деятельности ведомства, а также неустраненные нарушения, которые были выявлены ранее.​

«При этом решение актуальных проблемных вопросов руководством территориального органа на протяжении длительного времени не инициировалось», — подчеркивает Волк.

По данным «Коммерсанта», ​часть претензий к Лузину, который возглавляет ведомство с 2014 года, связана с новым зданием, где располагается местное МВД и ФСБ. Его начали строить в 2010 году, постепенно вводя в эксплуатацию. При Лузине полицейские переехали в здание, однако выяснилось, что оно было принято с​ недоделками. «После ливней затопило первый этаж. Полицейские сами сняли потоп, выложив эти кадры в интернет», — пишет издание.

Газета также отмечает, что предшественник Лузина, майор Александр Никитин, получил три года тюрьмы за превышение должностных полномочий. При нем на отделку помещений в новом здании, в том числе кабинет самого полицейского, было необоснованно потрачено 91 млн руб.