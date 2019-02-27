Украинская делегация покинула заседание по Донбассу в Минске

Украинская делегация покинула заседание гуманитарной группы по Донбассу в Минске из-за «оскорбительных и недипломатичных высказываний» со стороны представителя самопровозглашенных республик. Об этом написала вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

«Украинская делегации выразила решительный протест координатору за превращение тяжелого переговорного процесса в базар <...> и покинула зал заседаний», — сообщила она.

По ее словам, представители России и Донбасса в категорической форме отказались от предложений Украины передать Москве 25 осужденных российских граждан в обмен на украинцев, лишенных свободы в России. Также Киев был готов освободить 72 человек в обмен на 19 заключенных в самопровозглашенных ДНР и ЛНР украинцев.

Источник «РИА Новости» на переговорах отметил, что «представители Украины покинули заседание под надуманным предлогом», чтобы уйти от решения вопроса обмена пленными и других гуманитарных вопросов.

В Минске 27 февраля проходит заседание по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.