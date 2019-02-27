ФАС допустила возобновление переговоров с Schlumberger о покупке EDC

ФАС рассчитывает возобновить переговоры с нефтесервисной компанией Schlumberger о покупке доли в российской буровой компании Eurasia Drilling Company (EDC). Об этом журналистам сообщил глава ФАС Игорь Артемьев, передает корреспондент РБК.

«Мы надеемся, что экономическая и политическая конъюнктура позволит нам вновь вернуться к этой сделке. Может, через год-два мы вернемся снова», － сказал Артемьев.

Он добавил, что за все время переговоров с Schlumberger двум сторонам удалось найти механизм, отвечающий интересам России и инвесторов в отношении стратегического актива. Так, ФАС отработала с нефтесервисной компанией не менее 20 охранительных условий, а также сложные сделки с иностранными инвесторами.

Артемьев подчеркнул, что все документы переговоров остались, и выразил надежду, что они еще понадобятся в дальнейшей работе.