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В Шереметьево задержали укравшего из посылки $100 тыс. грузчика

В аэропорту Шереметьево полиция задержала грузчика по подозрению в краже $100 тыс. долларов из посылки. Об этом сообщается на сайте МВД России.

Из Шереметьево был отправлен ценный международный груз. «По прибытии борта в пункт назначения сотрудники спецсвязи обнаружили нарушение целостности упаковки. После пересчета наличности была выявлена недостача в размере $100 тыс.», — приводятся слова официального представителя МВД Ирины Волк.

Подозреваемого удалось оперативно задержать. Им оказался 34-летний водитель контейнерного погрузчика, он сознался в содеянном. Против злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет колонии.

Сейчас устанавливаются возможные соучастники преступления и дополнительные эпизоды противоправной деятельности.

Ранее в феврале в аэропорту Шереметьево таможенники обнаружили в багаже прилетевшего из Латинской Америки россиянина более 2,5 кг кокаина. Наркотическое вещество было расфасовано в брикеты, спрятанные в стенках чемодана. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических и психотропных веществ).

Теги: Шереметьево, задержание
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