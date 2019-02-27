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Target $79 (+9,95%) прогноз Credit Suisse к 10.01.20 Купить
Electronic Arts $106 (+11,01%) прогноз Credit Suisse к 31.12.19 Купить
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Умер бывший барабанщик группы The Cure
Энди Андерсон (слева) (Фото: imago stock&people / Global Look Press)

Экс-барабанщик британской группы The Cure Энди Андерсон скончался на 69-м году жизни. Об этом сообщил один из основателей группы Лол Толхерст в своем Twitter.

«С тяжелым сердцем я должен сообщить об уходе нашего брата из Cure.​ Энди Андерсон был истинным джентльменом и великим музыкантом с отменным чувством юмора, которое он сохранил до самого конца», — добавил он.

Позднее Толхерст уточнил, что Андерсон скончался рано утром у себя дома в окружении друзей. «Это небольшое утешение — узнать, что он спокойно ушел в своем доме», — заключил Толхерст.

17 февраля Андерсон написал в своем Facebook, что у него четвертая стадия рака.

The Cure была образована в 1976 году и стала одной из самым популярных в жанре альтернативного рока. Барабанщик Андерсон покинул группу в 1984 году.
 

Теги: барабанщик, смерть, Андерсон
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