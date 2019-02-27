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Coca-Cola $52 (+15,2%) прогноз Deutsche Bank к 24.02.20 Купить
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Ан-12 экстренно сел в Иркутской области

Самолет Ан-12 совершил экстренную посадку в аэропорту города Братска Иркутской области. Об этом РБК сообщили в приемной генерального директора ПАО «АэроБратск».

«Да, действительно. Больше никакой информации предоставить не могу», — подчеркнули в приемной.

По данным источника «РИА Новости» в авиационных кругах, самолет выполнил аварийную посадку из-за отказа третьего двигателя. Самолет выполнял рейс из Новосибирска в Комсомольск-на-Амуре. Собеседник агентства уточнил, что на борту находились четыре человека.

Теги: Самолет, Иркутская область, Ан-12
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