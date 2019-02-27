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В Австралии изъяли 1,3 т наркотиков на $690 млн

В Мельбурне полиция изъяла партию эфедрина весом 1,3 т и стоимостью более $690 млн. Об этом сообщается на сайте Федеральной полиции Австралии.

Согласно сообщению, в ходе совместной операции Австралии и Китая следователи арестовали по данному делу двух 50-летних австралийцев и двух 20-летних китайских граждан. Отмечается, что все четверо предстанут перед судом города.

Федеральная полиция Австралии получила данные от ​китайской Национальной комиссии по контролю за наркотиками (NNCC) о синдикате, подозреваемом в импорте наркотиков в коммерческих целях, и начала расследование.

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Так, в середине февраля сотрудники ведомства перехватили прибывший из Китая контейнер, в котором обнаружили 65 коробок с 260 мешками белого порошка общим весом 1,3 т.​ Предварительная экспертиза показала, что это эфедрин. Дальнейшая судебно-медицинская экспертиза будет проводиться для определения точного веса и чистоты вещества.

По оценкам экспертов, из 1,3 т эфедрина могут произвести 922 кг метамфетамина.

Полиция изъяла наркотики и заменила их нейтральным веществом, после чего произошла контролируемая поставка, в ходе которой были задержаны подозреваемые. В суде им предъявят обвинение в посредничестве синдикату и в импорте эфедрина в Австралию.

Теги: Австралия, Мельбурн, наркотики, изъятие
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