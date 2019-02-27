Президент Нигерии добился избрания на третий срок

Президент Нигерии добился избрания на третий срок

Действующий президент Нигерии Мохаммаду Бухари победил на президентских выборах, таким образом переизбравшись на второй подряд срок. Об этом сообщает Reuters.

Председатель независимой национальной избирательной комиссии Нигерии Махмуд Якубу заявил, что серьезных нарушений в ходе выборов выявлено не было, в связи с чем Бухари объявлен победителем.

Действующий глава государства набрал 56% голосов избирателей против 40% у ведущего оппозиционного кандидата Атику Абубакара.

Этот срок для 76-летнего Бухари в качестве президента Нигерии станет третьим по счету. Его первый срок продлился с 1983 по 1985 год; повторно главой государства он стал в 2015 году.​