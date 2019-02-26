В США простоявший 36 часов из-за снегопада поезд отправили обратно

Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Сиэтл — Лос-Анджелес, 36 часов простоял на путях в штате Орегон из-за упавшего на них дерева, сообщает CNN. Вечером 26 февраля компания Amtrak, которой принадлежит поезд, сообщила, что он возвращается в Сиэтл.

Поезд выехал из Сиэтла в воскресенье, 24 февраля. Вечером того же дня он столкнулся с деревом, упавшим на пути на станции Оукридж в Орегоне. В результате столкновения никто из 183 пассажиров и нескольких членов поездной бригады не пострадал.

Из-за снега и упавших деревьев были заблокированы пути, и железнодорожники не могли добраться до поезда, сообщил CNN представитель Amtrak Марк Маглиари. Он рассказал, что компания-владелец железнодорожных сетей Union Pacific помогает Amtrak в расчистке дорог.

Операционный директор Amtrak Скотт Напарстек извинился перед пассажирами, застрявшими в поезде более чем на сутки. По его словам, из-за погодных условий и перекрытых дорог было решено, что самым безопасным вариантом для пассажиров было остаться в поезде, где им обеспечили еду и электричество. В компании сообщили, что с пассажиров не будут брать плату за еду и воду.

Позже к застрявшему поезду приехал локомотив. Маглиари заявил, что компания рассчитывает на возвращение поезда в город Юджин, штат Орегон, во вторник.