В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский

В Санкт-Петербурге скончался поэт и прозаик Глеб Горбовский. Об этом сообщается на сайте городской администрации. Ему было 87 лет.

Соболезнования близким поэта принес врио губернатора Петербурга Александр Беглов.

Горбовский родился 4 октября 1931 года в Ленинграде в семье учителей. Первая его книга вышла в 1960 году, всего он опубликовал более 20 сборников стихов. Он является автором либретто оперетты «Гори, гори, моя звезда» на музыку Станислава Пожлакова.

Горбовский был членом союза писателей СССР, лауреатом Государственной премии РСФСР и обладателем ордена «Знак почета», лауреатом Новой Пушкинской премии (2000) и Царскосельской художественной премии (2016).