Умер исполнитель главной роли в фильме «Следопыт»

В Латвии на 61-м году жизни скончался актер Андрейс Жагарс, исполнивший главную роль в фильме «Следопыт». Об этом в Twitter написал глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс.

В своем сообщении глава ведомства выразил соболезнования в связи со смертью артиста.

«Самые глубокие соболезнования близким великого актера, режиссера и бывшего директора Латвийской национальной оперы Андрейса Жагарса и поклонникам его таланта в связи с его уходом в вечность!» — написал Ринкевичс.

Жагарс родился в сибирском городе Черногорск 16 октября 1958 года, после чего семья вернулась в Латвийскую ССР. Там он окончил актерское отделение театрального факультета Латвийской государственной консерватории им. Витола, играл в театре и кино. С 1996 по 2013 год Жагарс возглавлял Латвийскую национальную оперу. В 2016 году вместе с народной артисткой России Илзе Лиепой он вел программу «Большой балет-2016» на телеканале «Культура». С 2017 года Жагарс был депутатом Рижской думы.