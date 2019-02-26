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Политика ,  
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Постпред в ОЗХО объяснил нежелание Запада расширять список химикатов

Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на заседании исполнительного совета, которое прошло накануне, не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ. Об этом заявил постоянный представитель страны в организации Александр Шульгин, сообщает «РИА Новости».

«Поставили заслон российскому предложению. Сделали это по надуманным причинам», — заявил Шульгин. По его словам, в поддержку предложения Москвы о расширении списка запрещенных веществ ОЗХО выступили девять стран, против — 20, воздержались — 10. О каких именно веществах идет речь, неизвестно.

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МИД увидел политическую подоплеку в предложении ОЗХО запретить «Новичок»

Шульгин отметил, что США ведут себя в ОЗХО бесцеремонно, «пытаются подменить международное право сводом неких правил, которые сами же и придумывают». Вашингтон и его союзники сопротивляются предложению России о расширении списка запрещенных веществ, потому что проводят с ними эксперименты, считает постпред.

ОЗХО в середине января согласилась с предложением США, Канады и Нидерландов включить в список опасных веществ «Новичок». По мнению британских властей, он был использован при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Москве заявили о политической подоплеке такого решения.

Политика
ОЗХО решила запретить «Новичок»

Постпред США при организации Кеннет Уорд заявил, что мир накрыло «цунами химических атак» и попытки России помешать расширению мандата ОЗХО являются лицемерием.

Скрипали были обнаружены в бессознательном состоянии в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери. Лондон считает, что к их отравлению нервно-паралитическим боевым отравляющим веществом класса «Новичок» причастна Россия. В Москве эти обвинения неоднократно отрицали.

Теги: ОЗХО, запрещенные вещества
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