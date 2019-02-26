Постпред в ОЗХО объяснил нежелание Запада расширять список химикатов

Западные страны в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) на заседании исполнительного совета, которое прошло накануне, не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ. Об этом заявил постоянный представитель страны в организации Александр Шульгин, сообщает «РИА Новости».

«Поставили заслон российскому предложению. Сделали это по надуманным причинам», — заявил Шульгин. По его словам, в поддержку предложения Москвы о расширении списка запрещенных веществ ОЗХО выступили девять стран, против — 20, воздержались — 10. О каких именно веществах идет речь, неизвестно.

Шульгин отметил, что США ведут себя в ОЗХО бесцеремонно, «пытаются подменить международное право сводом неких правил, которые сами же и придумывают». Вашингтон и его союзники сопротивляются предложению России о расширении списка запрещенных веществ, потому что проводят с ними эксперименты, считает постпред.

ОЗХО в середине января согласилась с предложением США, Канады и Нидерландов включить в список опасных веществ «Новичок». По мнению британских властей, он был использован при покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. В Москве заявили о политической подоплеке такого решения.