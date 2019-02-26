Умерла призер конкурса «Супермодель СССР» Ольга Пантюшенкова

В Санкт-Петербурге в возрасте 44 лет от рака умерла модель Ольга Пантюшенкова, сообщили РБК ее знакомая, модель Оксана Полевикова, и стилист Сергей Васильев.

«Ольга скончалась от онкологии. Онкология была диагностирована несколько лет назад, в начале года были обнаружены метастазы. Ее не стало 6 февраля», — рассказала Полевикова. Она добавила, что Пантюшенкова не афишировала свое состояние, «не хотела шумихи» и продолжала работать.

Полевикова отметила, что вместе с Пантюшенковой училась в первой в Санкт-Петербурге школе кинофотовидеомоделей. «Потом вместе прошли кастинг и участвовали в первом модельном конкурсе. Мы дружили безусловно. Она одна из первых русских моделей, достигших мирового признания», — добавила она

«Оля работала у нас на съемках и на дефиле в Париже. Давно потерял связь с Олей, знал, что она живет в Санкт-Петербурге, пытался отыскать ее в соцсетях, но безрезультатно. О ее смерти узнал вчера вечером», — рассказал РБК Васильев.

В 1991 году Пантюшенкова заняла третье место в конкурсе «Супермодель СССР», впоследствии выиграла еще несколько конкурсов и переехала в Европу. Издание Star Hit пишет, что Пантюшенкова «стала музой» модельеров Карла Лагерфельда и Джона Гальяно и входила в «международный топ-15 самых востребованных моделей мира».