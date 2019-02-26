Песков оценил заявление Нурмагомедова о порнографии в театре Дагестана

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слова бойца MMA Хабиба Нурмагомедова, который подверг резкой критике сделанную в «Доме дружбы» в Махачкале антрепризную постановку «Охота на мужчин». Об этом сообщает корреспондент РБК.

Ранее Нурмагомедов на своей странице в Instagram назвал спектакль, где есть сексуальная сцена, «порнухой» и счел его название оскорблением мужчин. Он поинтересовался, почему «власть Дагестана молчит», и призвал чиновников провести расследование и наказать организаторов спектакля по закону.​ «Если вы думаете, что все закончится на постах в соцсетях, то вы ошибаетесь, примите меры вовремя», — обратился к правительству региона спортсмен.

Иван Жидков, продюсер и актер постановки московского режиссера Владимира Моташнева, после поста Магомедова публично извинился перед театральной аудиторией в Дагестане и заметил, что это итальянская пьеса, которую играют во всему миру уже много лет. Жидков отметил, что его Instagram «завален угрозами». В пресс-службе Минкульта Дагестана заявили местному изданию «Регион online», что площадка, где показали спектакль, не находится в подчинении министерства.

Позднее имам центральной мечети Махачкалы и сотрудник муфтията республики Зайнулла Атаев призвал «компетентные органы и организаторов этих мероприятий» в будущем принимать во внимание чувства верующих и подвергать цензуре спектакли, чтобы они соответствовали «незыблемым нормам морали» в Дагестане.​

Организаторы спектаклей должны считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре сценарии. Такое мнение выразил во вторник руководитель фетв при муфтияте республики Зайнулла Атаев, комментируя критику постановки спектакля «Охота на мужчин» в Дагестане, в частности, со стороны чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова. «В связи с прошедшим в Махачкале скандальным спектаклем... призываю компетентные органы и организаторов этих мероприятий впредь считаться с чувствами верующих и подвергать цензуре программы и сценарии спектаклей, сообразуясь с незыблемыми нормами морали, которые являются частью жизни дагестанцев», — говорится в сообщении Атаева, опубликованном на странице муфтията Дагестана в «Инстаграме».