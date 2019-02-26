Борисов оценил перспективы на заказ военных вертолетов семейства Ми-171

Гособоронзаказ по вертолетам семейства Ми-171 начнет увеличиваться через несколько лет. Об этом заявил вице-премьер по ОПК Юрий Борисов на Улан-Удэнском вертолетном заводе, передает корреспондент РБК.

«Минобороны уже насытились подобного класса техникой. Я думаю, цикл пройдет, через пять-семь лет Минобороны вернется [к заказам вертолетов], безусловно», — заявил Борисов.

Ранее Юрий Борисов в интервью РБК рассказывал, что в ближайшие годы объемы гособоронзаказа будут снижаться. Он отметил, что эта тенденция уже наблюдается. Так, если первые несколько лет предыдущей государственной программы вооружения приоритет отдавался авиационной технике, когда вертолеты закупали по 80–90 единиц, то теперь — в пределах 30–40 единиц.

Он отметил, что эта тенденция связана с ​отсутствием необходимости в обновлении парка. Таким образом, уже имеющиеся вертолеты будут обслуживать предприятия, поддерживая жизненный цикл.