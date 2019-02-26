«Сухой» заявил о выполнении контракта на поставку Су-27СМ3 для Минобороны

Заместитель генерального директора ПАО «Компания «Сухой» — директор филиала Комсомольский-на-Амуре авиазавод имени Гагарина (КнААЗ) Александр Пекарш заявил, что предприятие завершило выполнение контракта с Министерством обороны на поставки истребителей Су-27СМ3. Об этом сообщает корреспондент РБК.

«Это долгосрочная программа. Мы начали работать по этой теме с начала 2000-х годов и за этот период мы оснастили два полка полностью, доработали машины, дали им новый облик», — заявил Пекарш. «Это дало новые качества машинам, которые мы поставляли в конце 1980-х — начале 1990-х годов, меняется до 80% оборудования», — рассказал он.

По словам Пекарша, в прошлом году КнААЗ завершил изготовление 10 самолетов по последнему контракту, уточнив, что четыре Су-27СМ3 были поставлены в 2017 году, а еще шесть передали Минобороны в 2018 году.