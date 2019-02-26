Умер вокалист синти-поп-группы Talk Talk

На 65-ом году жизни скончался британский музыкант и вокалист синти-поп-группы Talk Talk Марк Холлис. Об этом сообщает The Guardian.

Газета отмечает, что двоюродный брат певца Энтони Костелло подтвердил его смерть. «Прекрасный муж и отец. Чарующий и принципиальный человек. Ушел из музыкального бизнеса 20 лет назад, став необъяснимым музыкальным символом», — сказал он.

Также о смерти вокалиста сообщил другой участник Talk Talk, басист Пол Уэбб. По его словам, Холлис был гением в музыке. «Для меня было честью и большой удачей играть с ним в одной группе», — цитирует музыканта The Guardian.

Группа Talk Talk была основана в 1981 году и просуществовала 10 лет. За время своей деятельности коллектив выпустил пять студийных альбомов. Широкую известность группе принесли композиции «Talk Talk», «It's My Life», «Such A Shame» и «Laughing Stock».​