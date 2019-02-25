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General Electric продаст бизнес в сфере биофармацевтики за $21,4 млрд

Компания General Electric заключила соглашение с корпорацией Danaher о продаже своего биофармацевтического бизнеса BioPharma за $21,4 млрд. Об этом сообщается на сайте GE.

Из этой суммы $21 млрд будет выплачен наличными. Danaher также примет некоторые пенсионные обязательства GE. В компании отметили, что планируют использовать полученные средства для снижения левериджа (соотношение заемного и собственного капитала компании. — РБК) и укрепления баланса.

Сделку планируется закрыть в четвертом квартале 2019 года при условии одобрения регулятора. В GE отметили, что в 2018 году выручка BioPharma составила примерно $3 млрд. Danaher ожидает, что ежегодная выручка составит $ 3,2 млрд.

После объявления о сделке акции GE выросли более чем на 15%, однако позднее снизились до примерно 9,5% ($11,12).

Американская компания General Electric занимается производством многих видов техники, включая локомотивы, атомные реакторы, газовые турбины, авиационные двигатели и медицинское оборудование. Корпорация Danaher включает в себя более 20 компаний, работающих в сфере здравоохранения и окружающей среды. Она также изготавливает медицинское оборудование.

Теги: General Electric, купля-продажа
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