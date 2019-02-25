В РАМТ при монтаже декораций погибла сотрудница

В больнице скончалась заведующая художественно-постановочной частью Российского академического молодежного театра (РАМТ) Ольга Школьникова, получившая травму в процессе монтировки декораций. Об этом сообщается на сайте театра.

«Она работала в нашем театре с 2002 года. Это огромная утрата для всех нас. Скорбим», — говорится в сообщении.

В пресс-службе театра рассказали, что будет создана комиссия, которая уточнит все обстоятельства произошедшего, отмечает ТАСС. Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе РАМТ ранее сообщили о госпитализации сотрудника, получившего травмы при монтаже декораций, при этом назвали информацию о падении декораций на сотрудников театра не соответствующей действительности.