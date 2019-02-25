СМИ сообщили об избиении в Москве начальника отдела ФСБ Хабаровска

В центре Москвы в Солянском проезде (расположен рядом со зданием ФСБ) избили и обокрали начальника отдела ФСБ Хабаровска, пишут агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах и РЕН ТВ без указания источника информации.

Сотрудник ФСБ из Хабаровска обратился в столичную полицию и рассказал, что нападение произошло в воскресенье, 24 февраля. К мужчине подошел неизвестный, ударил его по лицу и убежал. Затем к потерпевшему подошли еще два человека, которые предложили помощь. «После их ухода мужчина обнаружил пропажу 24 тыс. руб., банковской карты и удостоверения сотрудника ФСБ России», — сказал источник «Москвы».

По данным агентства, в МВД возбудили уголовное дело о краже. По данным РЕН ТВ, по факту произошедшего проводится проверка.​

«Такой информации нет», — заявили в пресс-службе ГУ МВД по Москве на вопрос РБК об избиении в Солянском проезде сотрудника ФСБ.

Ранее в феврале сообщалось, что в Москве два человека напали на замначальника столичного управления госнадзора и контроля в сфере образования Илью Гуськова. По информации СМИ, нападение не было связано с деятельностью чиновника — злоумышленники хотели совершить кражу.