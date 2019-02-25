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Общество ,  
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В Москве мужчина напал на директора школы

В Москве директора школы ударили пакетом в ходе встречи с воспитателем детского сада. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МВД по столице.

Как сообщили в главке, директор одной из школ района Южное Бутово встретился с воспитателем детского сада, на которого поступали жалобы со стороны родителей. «Женщина на встречу с руководством пришла со своим братом, в ходе беседы мужчина ударил директора пакетом, который был у него в руках», — пояснили в пресс-службе. Мужчина задержан сотрудниками полиции, начата проверка.

По данным телеканала «360», пострадавшим является директор школы №2109.

Секретарь школы №2109 отказалась подтвердить или опровергнуть РБК информацию о нападении на директора, отметив, что в школе «работает полиция», а также, что «директора нет на месте».

РБК направил запрос в пресс-службу департамента образования и науки Москвы.

В январе в Сызрани школьник ударил учительницу после того, как она вмешалась в его конфликт с другим подростком. Преподавателю поставили диагноз «сотрясение мозга».

Теги: Школа, нападение, Москва
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