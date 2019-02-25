Суд отказался признать экстремистской картину «Великая прекрасная Россия»

Октябрьский районный суд Новосибирска отклонил иск прокуратуры о признании экстремистской картины «Великая прекрасная Россия», заявили РБК в пресс-службе суда.

«Да, действительно, дело находилось в производстве, в удовлетворении исковых требований прокуратуры отказано», — сообщили в пресс-службе.

Речь идет о картине художника Василия Ложкина (Алексей Куделин), где красным цветом изображена территория России с надписью «Великая прекрасная Россия». Прилегающие страны закрашены черным цветом.

В 2016 году районный суд Новосибирска по требованию прокуратуры признал картину экстремистской, однако в феврале 2018 года в Совете по правам человека при президенте (СПЧ) заявили, что при внесении картины в список экстремистских материалов «​не был учтен сатирический, намеренно гиперболизированный, лубочный характер картины, в которой не пропагандируются, а, напротив, высмеиваются бытовой национализм и ксенофобия». В итоге в августе 2018 года вышестоящая инстанция отменила это решение и отправила дело на повторное рассмотрение, писал «РБК Новосибирск».

19 февраля 2019 года эксперты, которые анализировали картину по требованию районного суда Новосибирска, пришли к выводу, что картина «несет обобщенный и утрированный образ мира, показывая, что национализм и ксенофобия существуют в современной России», однако не призывает к соответствующим действиям.