Девять строителей мечети в Душанбе упали с 60-метровой высоты

Девять строителей мечети в Душанбе упали с 60-метровой высоты

В Душанбе девять рабочих упали с 60-метровой высоты в результате обрушения конструкций, возведенных для строительства Центральной соборной мечети. Об этом сообщает агентство ASIA-Plus.​

По словам пресс-секретаря Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Таджикистана ​Умеды Юсуфи, во время проведения работ на объекте рухнули строительные леса. На место происшествия выехали спасатели, которые достали из-под завалов людей.

«Погибших нет. Девять человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в больницы Душанбе», — отметила Юсуфи. Она добавила, что один из псотрадавших после оказания первичной помощи от госпитализации отказался.

Центральная соборная мечеть в Душанбе должна стать самой большой в Центральной Азии, она рассчитана примерно на 120 тыс. человек. Стоимость проекта составляет $100 млн. Реализация проекта осуществляется при непосредственной поддержке президента Таджикистана Эмомали Рахмона, который заложил камень в ее фундамент в октябре 2009 года.