Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

Три человека погибли в ДТП в Новосибирске

ДТП с участием легкового автомобиля ВАЗ-21093 и контейнеровоза Mercedes произошло в Новосибирске. В результате три человека погибли, еще трое пострадали, сообщается на сайте ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, авария произошла в 04.50 (00.50 мск) на улице Троллейной. Установлено, что водитель ВАЗ, следовавший со стороны улицы Связистов в сторону улицы 9-й Гвардейской Дивизии, врезался в контейнеровоз, стоящий на проезжей части.

В результате аварии погибли трое пассажиров легкового автомобиля — двое мужчин и женщина в возрасте около 25-30 лет.

Водителя и его двух пассажиров — женщину 1995 года рождения и мужчину 1984 года рождения — госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и личности всех погибших и пострадавших. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.