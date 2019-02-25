Подросток погиб в ДТП со снегоходом на Камчатке

Один подросток погиб и еще три человека, в том числе двое детей, пострадали в аварии на снегоходе в Камчатском крае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

Трагедия произошла 23 февраля в районе горнолыжной базы в Усть-Камчатском районе.

Отмечается, что в лесу в пяти км от села Эсса подросток 2005 года рождения, управляя снегоходом, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате от полученных травм он скончался на месте.

Амбулаторное лечение назначили его пассажирам: двум девочкам 12 и 7 лет, а также 34-летней женщине.

По факту аварии полиция проводит проверку.