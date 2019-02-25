В Соликамске на депутата заксобрания от КПРФ совершено покушение

Депутат парламента Пермского края от КПРФ Илья Кузьмин на своей странице в Facebook сообщил, что в воскресенье вечером, 24 февраля на него в Соликамске было совершено покушение.

«У нас, похоже, 90-е возвращаются. Чудом остался жив, было покушение на убийство, два выстрела из обреза. Второй выстрел, если бы я не споткнулся, попал бы мне в затылок», — сказал Кузьмин.

«Коммерсант» со ссылкой на парламентария сообщает, что инцидент произошел в тот момент, когда Кузьмин направлялся на деловую встречу.

«Я подходил к подъезду, тут появился молодой человек с какой-то повязкой на лице. Он достал обрез и начал стрелять. Было два выстрела. Первый был в туловище, но я отбежал в сторону. Второй раз я поскользнулся, и выстрел пролетел над головой. Чудом остался жив», — пояснил депутат.

По его словам, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции и Следственного комитета.

Предпринимателя Илью Кузьмина избрали в парламент Пермского края по партийным спискам КПРФ в 2016 году. Он занимает должность заместителя руководителя фракции коммунистов. В Соликамске депутат занимается строительным бизнесом.