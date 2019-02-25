Чайка обещал представить Путину доклад о незаконном затягивании следствия

Глава Генпрокуратуры России Юрий Чайка заявил, что надзорное ведомство совместно с Верховным судом планирует подготовить для президента России Владимира Путина доклад о случаях незаконного затягивания расследований.

По словам Чайки, Генпрокуратура неоднократно реагировала на незаконное затягивание расследований.

«Мы сейчас думаем, что совместно с Верховным судом подготовим совместный какой-то доклад президенту» (цитата по ТАСС), — сказал Чайка в эфире телеканала «Россия-1», комментируя послание главы государства Федеральному собранию.

20 февраля Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию заявлял о том, что предприниматели не должны постоянно опасаться уголовного либо административного наказания и других рисков. Он также раскритиковал сроки содержания под стражей заключенных, отбывающих наказание по экономическим преступлениям.

По словам главы государства, зачастую это происходит без веских оснований или из-за того, что для прохождения необходимых экспертиз не хватает времени или из-за затягивания следственных действий.