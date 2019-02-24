В Индии более 140 человек скончались от отравления алкоголем

В Индии более 140 человек скончались от отравления алкоголем

На северо-востоке Индии, в штате Ассам,​ от отравления некачественным алкоголем скончались более 140 человек. Об этом сообщает индийский телеканал News18 со ссылкой на министра здравоохранения этого штата Химанту Бисву Шарму.

«Число жертв и пострадавших растет с каждой минутой», — приводит слова министра телеканал. Он добавил, что за последние сутки умерли 50 человек.

Еще около 300 человек находятся в больницах, некоторые из них — в тяжелом состоянии. Среди погибших и пострадавших большинство — работники чайных плантаций.

По предварительным данным, причиной отравления стал самодельный алкоголь, в составе которого были вредные химические примеси и метанол.

Полиция уже арестовала 12 подозреваемых в незаконном производстве спиртного. Правительство распорядилось провести расследование и установить все обстоятельства инцидента.