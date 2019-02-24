В России изменили правила посадки в самолет

Российские аэропорты с 24 февраля начали пускать пассажиров в самолет по электронным посадочным талонам. Об этом сообщает «РИА Новости со ссылкой на соответствующий приказ Минтранса России.

Согласно документу, теперь пассажиры при самостоятельной онлайн-регистрации будут получать электронный посадочный талон, по которому они смогут пройти в стерильную зону и самолет.

При этом, пассажиры при желании смогут как и раньше получить напечатанный талон. Авиакомпании должны сообщать о новой возможности пассажирам, в том числе и на сайте.



В пресс-службе аэропорта Шереметьево рассказали «РИА Новости», что они уже технически готовы обслуживать пассажиров с электронным посадочным талоном, однако точную дату начала сервиса не назвали.

В Домодедово сообщили агентству, что у них также уже имеются необходимые технические средства для оказания услуги.



Представитель Внуково отметил, что аэропорт намерен начать использовать электронные посадочные талоны в 2019 году.

