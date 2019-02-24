На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,1

На юго-западе Китая в провинции Сычуань было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1. Об этом сообщает сейсмологическая служба обсерватории Гонконга.

Эпицентр подземных толчков находился в 11 км к северу от городского округа Цзыгун.

В свою очередь Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщает, что магнитуда землетрясения в Сычуани составила 4,9. По ее данным, эпицентр зафиксировали в 26 км к северу от Цзыгуна, глубина залегания очага составила 30 км.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

В 2008 году в результате крупного землетрясения магнитудой 8 в китайской провинции погибли более 70 тыс. человек. Более 370 тыс. человек пострадали, а свыше 18 тыс. пропали без вести. Восстановление инфраструктуры обошлось правительству Китая приблизительно в $150 млрд.



