Общество , 04:03
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При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека
Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Бристоле, сообщает Independent. Инцидент произошел вечером 23 февраля в районе Хартклифф.
После взрыва здание загорелось. На место происшествия направили четыре пожарные машины.
Состояние пострадавших не уточняется, причины взрыва пока не установлены.
Как передает Би-би-си, несколько квартир были серьезно повреждены. Движение на близлежащих улицах перекрыли, на месте происшествия работают экстренные службы.