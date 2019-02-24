При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека

При взрыве в жилом доме в Бристоле пострадали три человека

Три человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в Бристоле, сообщает Independent. Инцидент произошел вечером 23 февраля в районе Хартклифф.

После взрыва здание загорелось. На место происшествия направили четыре пожарные машины.

Состояние пострадавших не уточняется, причины взрыва пока не установлены.

Как передает Би-би-си, несколько квартир были серьезно повреждены. Движение на близлежащих улицах перекрыли, на месте происшествия работают экстренные службы.