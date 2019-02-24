Неизвестный пригрозил взорвать АЭС в Ровно и потребовал приезда Порошенко

Неизвестный пригрозил взорвать АЭС в Ровно и потребовал приезда Порошенко

Неизвестный угрожал взорвать энергоблок Ровенской атомной электростанции, говорится в сообщении местной полиции. Мужчина требовал срочного приезда в Ровно президента Украины Петра Порошенко.

Анонимное сообщение поступило в полицию утром 23 февраля. Кроме того, неизвестный заявил о минировании аэропорта в Киеве.

На места направили экстренные службы, кинологов, взрывотехников и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Специалисты обследовали территорию, информация о минировании не подтвердилась. Объекты работают в штатном режиме, сообщили в полиции.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция ищет автора ложного сообщения.