Общество , 01:15
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Неизвестный пригрозил взорвать АЭС в Ровно и потребовал приезда Порошенко
Неизвестный угрожал взорвать энергоблок Ровенской атомной электростанции, говорится в сообщении местной полиции. Мужчина требовал срочного приезда в Ровно президента Украины Петра Порошенко.
Анонимное сообщение поступило в полицию утром 23 февраля. Кроме того, неизвестный заявил о минировании аэропорта в Киеве.
На места направили экстренные службы, кинологов, взрывотехников и сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ). Специалисты обследовали территорию, информация о минировании не подтвердилась. Объекты работают в штатном режиме, сообщили в полиции.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, полиция ищет автора ложного сообщения.